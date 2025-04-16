Депутаты в Татарстане поддержали идею о сокращённом рабочем дне для женщин

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой сократить рабочий день для женщин на один час. Предложение быстро привлекло внимание общественности и вызвало активные обсуждения в СМИ и социальных сетях. Женщины, в основном, встретили идею с одобрением, хотя мнения по поводу её целесообразности разделились.

Авторы инициативы считают, что такая мера должна касаться всех женщин, а не только тех, кто состоит в браке или воспитывает детей. Однако даже среди депутатов-женщин звучат мнения, что подобное нововведение может быть неактуальным для ряда профессий, где гибкий график и так является нормой.

В Татарстане, где в парламенте представлено немало женщин, инициативу в целом поддерживают. Светлана Захарова, возглавляющая комитет по социальной политике в Госсовете республики, выразила мнение, что демографических изменений ожидать не стоит. Зато для матерей это может стать возможностью проводить больше времени с детьми. Она также напомнила, что в некоторых учреждениях уже практикуется так называемый «мамин день» — дополнительный выходной раз в месяц для сотрудниц с детьми.

По её словам, в их сфере деятельности такая мера вряд ли будет востребована, однако если решение будет принимать общество, она уверена, что многие женщины поддержат инициативу в знак солидарности, сообщает телеканал "Вести Татарстан".