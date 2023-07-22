Закон об исламском банкинге принят в ГД РФ

Депутаты Госдумы приняли закон об исламском банкинге
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Депутаты Государственной думы приняли закон об эксперименте по внедрению в стране исламского банкинге. Указаны четыре региона, которые будут опробовать систему: Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.
В экспертименте будут принимать участие банки, некредитные финансовые организации, юрлица.
Эксперимент планируется проводить в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года.
В рамках экспертимента по исламскому банкингу не могут быть установлены процентные ставки, участники не могут финансировать проекты или деятельность, которые связаны с производством алкоголя или табака, оружия, снарядов, с игорным бизнесом и азартными играми.
Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.