Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн высказал мнение о том, что причиной неожиданной отставки руководителя МВД Татарстана Артема Хохорина стало якобы его стремление «помочь» племяннику, который был пойман при перевозке наркотиков. Об этом депутат проинформировал в своем телеграм-канале.

По информации депутата, генерал предположительно прикрывал своего племянника, 28-летнего Станислава Мишенькина, которого поймали с наркотиками. Инцидент произошел 1 октября 2023 года, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Nissan Qashqai в Казани. При обыске был обнаружен пакет с 1,94 грамма мефедрона. Племянника Хохорина доставили в полицейский участок, где было заведено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. Однако на следующий день, по информации Хинштейна, Мишенькина освободили по указанию временного начальника отдела полиции №4 Анатолия Григорьева, который действовал по указанию Министра Хохорина через начальника полиции управления МВД в Казани Ильнура Хаялиева.



В отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование правосудию». Не смотря на показания бывших подчиненных Григорьева и Хаялиева, Хохорин не был подвергнут уголовной ответственности.



Хинштейн обратился с запросами к Генеральному прокурору и главе Следственного комитета России о передаче дела в центральный аппарат СКР.На предновогоднем собрании руководителей структур МВД Татарстана 30 декабря 2023 года Хохорин объявил о своем уходе в отставку.