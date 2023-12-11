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· Артем Акчурин

Депутат Госсовета РТ заявил, что ценник на такси в регионе вырос, а качество нет

Депутат Госсовета РТ заявил, что ценник на такси в регионе вырос, а качество нет

dzen.ru

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«Яндекс» - это единственный кто остается в выигрыше от подорожания цен поездок на такси. Об этом в беседе с InKazan сказал депутат Госсовета республики Александр Комисаров.

Он заявляет, что принятый в сентябре закон негативно сказался на стоимости поездок. И сам депутат, как пользователь услугами такси тоже заметил повышение цен и несоответствующее тому качество.

В Татарстане за год стоимость поездки на такси выросла на 26%.

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