Депутат Госсовета РТ заявил, что ценник на такси в регионе вырос, а качество нет

«Яндекс» - это единственный кто остается в выигрыше от подорожания цен поездок на такси. Об этом в беседе с InKazan сказал депутат Госсовета республики Александр Комисаров.

Он заявляет, что принятый в сентябре закон негативно сказался на стоимости поездок. И сам депутат, как пользователь услугами такси тоже заметил повышение цен и несоответствующее тому качество.

В Татарстане за год стоимость поездки на такси выросла на 26%.