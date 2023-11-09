Депутат Госсовета РТ отправился на СВО

Депутат Госсовета Татарстана от Единой России Марат Галиев подписал контракт о службе в одном из добровольческих подразделений ВС РФ в Донецке.

До ухода в зону СВО депутат Галиев, на протяжение 1,5 лет направлял гуманитарные грузы на общую сумму более 20 млн рублей.

Кроме того Галиев стал втором депутатом из Татарстана, который отправился на спецоперацию. Ранее, такое решение принял Эдуард Шарафиев и на данный момент он является командиром 2-го РШО (батальона) ОДШБр «Ветераны».