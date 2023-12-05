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Депутат Госдумы Останина потребовала проверки сериала «Слово пацана»

Депутат Госдумы Останина потребовала проверки сериала «Слово пацана»

mail.ru

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Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина написала заявление в Следственный комитет и Роскомнадзор с целью проверки, нашумевшего сериала, про казанские группировки на наличие пропаганды недопустимого образа жизни для молодежи.

Она подчеркнула, что президентом РФ предстоящий год был объявлен годом семьи, и поэтому необходимо произвести проверку сериал на предмет пропаганды и распространение информации способной принести вред молодежи, включая состояние их здоровья.

2 декабря в Иркутске на остановке было совершено нападение подростков на 15-летнего школьника. В результате ножевых ранений мальчик скончался. Останина потребовала разобраться в нападении на школьника и имеет ли оно связь с сериалом «Слово пацана».

Напомним, что ранее Ирина Волынец омбудсмен по правам ребенка в Татарстане, также обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана" на соответствие традиционным ценностям.

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