Депутат Госдумы Останина потребовала проверки сериала «Слово пацана»

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина написала заявление в Следственный комитет и Роскомнадзор с целью проверки, нашумевшего сериала, про казанские группировки на наличие пропаганды недопустимого образа жизни для молодежи.

Она подчеркнула, что президентом РФ предстоящий год был объявлен годом семьи, и поэтому необходимо произвести проверку сериал на предмет пропаганды и распространение информации способной принести вред молодежи, включая состояние их здоровья.

2 декабря в Иркутске на остановке было совершено нападение подростков на 15-летнего школьника. В результате ножевых ранений мальчик скончался. Останина потребовала разобраться в нападении на школьника и имеет ли оно связь с сериалом «Слово пацана».

Напомним, что ранее Ирина Волынец омбудсмен по правам ребенка в Татарстане, также обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сериал "Слово пацана" на соответствие традиционным ценностям.