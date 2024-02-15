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· Артем Акчурин

Денег на заброшенное здание КФУ в Челнах нет, но общежитие построят

Денег на заброшенное здание КФУ в Челнах нет, но общежитие построят

vuzopedia.ru

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Депутаты Госсовета Татарстана обсудили состояние заброшенного здания Казанского федерального университета в Набережных Челнах. Вопрос о будущем этого здания обсуждали на 51 заседании.

Народный депутат Руслан Нигматуллин обратился к проректору КФУ Дмитрию Таюрскому с запросом о текущем состоянии этого корпуса. Он напомнил, что изначально в этом здании планировалось создать учебно-лабораторный комплекс, и проведенная экспертиза летом показала, что здание можно привести в порядок

По словам Таюрского, для завершения строительства необходимы федеральные средства, и университет планирует обратиться за их получением. Он отметил, что проекты для здания уже утверждены, и теперь все зависит от финансирования.

Этот объект находится в недостроенном состоянии уже 20 лет. Однако, помимо этого вопроса, депутатов также интересовало строительство общежития в городе. На это вопрос Таюрский ответил, что программа уже разработана, и к юбилею университета его построят.

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