Денег на заброшенное здание КФУ в Челнах нет, но общежитие построят

Депутаты Госсовета Татарстана обсудили состояние заброшенного здания Казанского федерального университета в Набережных Челнах. Вопрос о будущем этого здания обсуждали на 51 заседании.

Народный депутат Руслан Нигматуллин обратился к проректору КФУ Дмитрию Таюрскому с запросом о текущем состоянии этого корпуса. Он напомнил, что изначально в этом здании планировалось создать учебно-лабораторный комплекс, и проведенная экспертиза летом показала, что здание можно привести в порядок





По словам Таюрского, для завершения строительства необходимы федеральные средства, и университет планирует обратиться за их получением. Он отметил, что проекты для здания уже утверждены, и теперь все зависит от финансирования.Этот объект находится в недостроенном состоянии уже 20 лет. Однако, помимо этого вопроса, депутатов также интересовало строительство общежития в городе. На это вопрос Таюрский ответил, что программа уже разработана, и к юбилею университета его построят.