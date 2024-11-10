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День сотрудника ОВД в России отмечают 10 ноября: история праздника

Ежегодно 10 ноября в России проходит праздник, ...

ubutovo.mos.ru

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Ежегодно 10 ноября в России проходит праздник, посвященный Дню работников органов внутренних дел. Это день, когда вся страна выражает признательность тем, кто обеспечивает порядок и безопасность граждан.

История возникновения праздника

Основы полицейской деятельности в России были заложены еще в XVI веке с института "губных старост", но официальная полицейская служба началась с 1718 года, когда Петр I ввел должность генерала-полицмейстера. Эта роль предполагала контроль за общественным порядком. В 1802 году было учреждено Министерство внутренних дел, а уже в советский период было создано постановление о рабочей милиции, отражающее изменения в названиях и структуре после революции.

Дату 10 ноября выбрали в память о событиях 1917 года, когда было подписано постановление о создании рабочей милиции, что стало новым этапом в развитии органов внутренних дел.

Празднование и традиции

В этот день сотрудники полиции носят праздничную форму и участвуют в многочисленных мероприятиях. В образовательных учреждениях проводятся встречи, на которых полицейские делятся с детьми особенностями своей работы. С начала 2000-х в Кремле проводятся торжественные церемонии, где награждают заслуженных сотрудников, а завершаются празднования культурными мероприятиями и концертами, транслируемыми по всей стране.

Этот праздник является отличной возможностью для каждого гражданина выразить благодарность и уважение людям, которые каждый день заботятся о поддержании порядка и спокойствия в обществе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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