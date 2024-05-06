День Победы в РТ встретят более 11 тысяч ветеранов

За последние пять лет количество участников тех исторических событий сократилось втрое. В Татарстане проживает 11 058 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших участников и инвалидов войны. Эту информацию озвучила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В Татарстане зарегистрированы 41 ветеран, не входивших в состав действующей армии, а также 115 участников и 42 инвалида Великой Отечественной войны.