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Дело экс-главы Земельной палаты Тукаевского района Татарстана направлено в суд

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, Над...

Екатерина Елисеева

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В Набережночелнинский городской суд направлено уголовное дело в отношении экс-председателя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Азата Надершина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, Надершин обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

Следствие утверждает, что с октября 2023 года по февраль 2024 года он подделал документы, утверждая, что на 25 земельных участках нет обременений, что позволило искусственно завысить их рыночную стоимость.

Эти участки, которые фактически стоили 46,3 млн рублей, были обменены на пять участков, оцененных в 109,2 млн рублей. В результате муниципалитет понёс убытки на сумму 62,9 млн рублей.

Обмен участков был отменён, и они вернулись в собственность муниципалитета.

Также в настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении владельца участков, который предоставил недостоверные данные.

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