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Дед Мороз и подарки за раскрашенные шарики: 15 декабря ВкусВилл поздравит казанцев с Новым годом

Жители Казани смогут получить поздравления 15 д...

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Новогоднее настроение приходит во ВкусВилл! С 13 по 27 декабря в магазины снова заглянет сам Дедушка Мороз, чтобы поздравить маленьких покупателей с наступающим Новым годом и вручить им вкусные подарки. Также во ВкусВилле стартует традиционная акция: сладкие подарки в обмен на раскрашенного новогоднего снеговика.

До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому Дед Мороз не успеет посетить все магазины. Однако в этом году его праздничная командировка охватывает 46 городов, включая Казань. Праздничное расписание можно узнать на сайте.

Жители Казани смогут получить поздравления 15 декабря с 13:00 до 17:00 по адресу ул. Декабристов, д. 85.

Маленькие покупатели могут прийти с письмами, пожеланиями, стихотворениями и просто с хорошим настроением. У них будет возможность рассказать доброму волшебнику о своих мечтах, сделать с ним фотографии в специальной фотозоне прямо в магазине и получить подарок.

Кроме того, с 23 по 31 декабря маленькие покупатели могут раскрасить новогоднего снеговика и выбрать за это сладкий подарок.

Для этого нужно:

  1. Попросить на кассе листок-раскраску,
  2. Дома вместе с ребёнком раскрасить и вырезать снеговика,
  3. Принести рисунок в магазин и выбрать сладкий подарок.
  4. Сотрудники магазина украсят его стены раскрашенными снеговиками.

Покупать что-то для получения подарка не нужно — участие в акции совершенно бесплатное. Во ВкусВилле ждут всех покупателей — и маленьких, и больших. Приходите, заряжайтесь позитивом и праздничным настроением!

Так ВкусВилл украшал магазины в прошлом году

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