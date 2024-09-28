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Дамир Нургалиев возглавил Молодежный парламент РТ

В прошедшие выходные в Госсовете Республики Тат...

mk.lpr-reg.ru

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В прошедшие выходные в Госсовете Республики Татарстан состоялось первое заседание Молодежного парламента второго созыва, на котором председателем был избран Дамир Нургалиев. Этот шаг знаменует собой важный этап в развитии молодежной политики региона.

В своем приветственном слове Нургалиев выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул готовность к сотрудничеству: «Надеюсь, мы с вами сможем найти общие точки соприкосновения, благодаря которым в дальнейшем молодежная политика республики и Молодежный парламент нашего региона станут сильнее».

Конкурс на места в парламент оказался весьма жестким: на 100 вакантных мест поступило 630 заявок от молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, и в финальной стадии участия приняли 185 кандидатов. Это свидетельствует о высокой активности и заинтересованности молодых людей в формировании своей общественной среды. Предстоящие пять лет обещают быть насыщенными, и от новых инициатив парламентариев во многом будет зависеть будущее молодежной политики Татарстана.

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