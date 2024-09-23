Замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов заявил, что прекращает свою работу в организации. Уход Фаттахова с должности может быть связан с новым руководителем структуры, который вступил на должность с 14 сентября.

Чем займется Фаттахов после ухода из Росмолодежи пока не ясно. Сам чиновник, комментируя отставку, не стал рассказывать о новом месте работы, отметив, что отправляется в отпуск.

Фаттахов заявил также, что все задачи, которые ставились перед ним за 3 года работы — выполнены.

До назначения на должность в Росмолодежи Фаттахов был министром по делам молодежи Татарстана. На этом посте он отметился тем, что встречался с протестно-настроенными молодежными организациями и пытался вести диалог с разными представителями школьников и студентов.