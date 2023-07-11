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Дадут землю бесплатно после 10 лет брака: в Госдуме сделали важное заявление

Дадут землю бесплатно после 10 лет брака: в Госдуме сделали важное заявление

Фото: открытые источники

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В Госдуме планируется рассмотреть законопроект о раздаче земли определенным категориям российских семей.

ЛДПР внесет проект закона в парламент после того, как будет получен отзыв от министров Правительства РФ.

В частности, предлагается выдавать на бесплатной основе земельные участки семьям, в которых есть дети, а супруги женаты официально более 10 лет.

Как отмечает ТАСС, такие наделы будут предназначены для индивидуальной малоэтажной застройки - семьи смогут построить дом или дачу, которые будут принадлежать каждому из домочадцев на правах долевого участия.

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