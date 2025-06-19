Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Подписаться на Дзен.канал


В республике учатся около 22 тысяч студентов из-за рубежа, сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев. Большинство иностранных студентов выбирают Казанский федеральный университет (КФУ), в котором на данный момент обучается 12 678 человек из разных стран. Также популярны КНИТУ-КАИ, КХТИ и КГМУ.

В этом году было оформлено 1025 приглашений для иностранных студентов, а более 7,7 тысячи учебных виз были продлены. Ожидается, что в следующем году число студентов увеличится еще на 3 тысячи.

По состоянию на 1 июня 2025 года количество иностранцев с постоянным местом жительства в Татарстане увеличилось на 26,6%. В республике официально проживает 106 тысяч иностранных граждан, что на 13 тысяч больше, чем год назад. Также было выдано российское гражданство 794 человек.

Источник: realnoevremya.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

час назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

служба по убийству тараканов

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

отделка котельной в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Не у нас

12 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Новости Казани

день назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Новости Татарстана
53 минуты назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Не у нас

3 минуты назад

В Нижегородской области с ЕГЭ удалили 10 школьников за нарушения

Интересное в Казани

час назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

Не у нас

28 минут назад

Археологи нашли древнее этрусское захоронение младенца с признаками снятия плоти

Не у нас

38 минут назад

Учёные разрабатывают виртуальную модель для безопасности скважин
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
58 минут назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане выдали путевки на санаторно-курортное лечение 5280 жителям

Не у нас

48 минут назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Новости Татарстана

2 часа назад

Названа стоимость ремонта новостроек и вторичного жилья в Татарстане
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю