Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти



В республике учатся около 22 тысяч студентов из-за рубежа, сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев. Большинство иностранных студентов выбирают Казанский федеральный университет (КФУ), в котором на данный момент обучается 12 678 человек из разных стран. Также популярны КНИТУ-КАИ, КХТИ и КГМУ.

В этом году было оформлено 1025 приглашений для иностранных студентов, а более 7,7 тысячи учебных виз были продлены. Ожидается, что в следующем году число студентов увеличится еще на 3 тысячи.

По состоянию на 1 июня 2025 года количество иностранцев с постоянным местом жительства в Татарстане увеличилось на 26,6%. В республике официально проживает 106 тысяч иностранных граждан, что на 13 тысяч больше, чем год назад. Также было выдано российское гражданство 794 человек.

Источник: realnoevremya.ru