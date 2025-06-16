ЦИК РТ запускает этап выдвижения кандидатов на выборы главы республики

В Татарстане начался официальный этап выдвижения кандидатов на пост главы республики, сообщили в ЦИК РТ. Кандидатов могут выдвигать только зарегистрированные политические партии, так как законодательство не допускает самовыдвижение на выборах.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что этот этап включает несколько важных шагов: решение о выдвижении кандидатов, подготовку необходимых документов и сбор подписей муниципальных депутатов. ЦИК оказывает поддержку в организационных и правовых вопросах.

После выдвижения кандидаты, выдвинутые партиями, начинают собирать подписи депутатов местных советов в свою поддержку. Выборы состоятся 14 сентября, в этот день также пройдут дополнительные выборы в Госсовет республики по Мелекесскому округу и выборы депутатов местных органов власти.

Источник: Вечерняя Казань