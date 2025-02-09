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Цены на молоко в Татарстане взлетели на 37% в 2024 году

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В 2024 году в Татарстане закупочные цены на молоко-сырье заметно увеличились – рост составил 37% по сравнению с прошлым годом. В среднем цена достигла 36,16 рубля за литр. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Где самые высокие и низкие цены

Закупочные цены на молоко различаются в зависимости от района. Самые высокие показатели зафиксированы в Балтасинском, Высокогорском, Арском и Кукморском районах. В то же время самые низкие цены наблюдаются в Лениногорском, Зеленодольском, Дрожжановском и Апастовском районах.

Сокращение поголовья скота

Несмотря на рост цен, общее число крупного рогатого скота в республике сократилось на 33,3 тысячи голов за год и теперь составляет 215 тысяч. Больше всего потерь зафиксировали в Дрожжановском, Нурлатском, Пестречинском и Кукморском районах. В то же время в Бугульминском и Чистопольском районах наблюдается положительная динамика.

Для поддержки сельхозпроизводителей республика выделила 302 млн рублей на содержание коров. Однако, по словам министра, сокращение поголовья связано с трудными погодными условиями и колебаниями цен в 2023 году. В начале 2024 года в Татарстане насчитывалось 86,7 тысячи коров.

Вклад малых хозяйств

Также Зяббаров отметил вклад малых форм хозяйствования. Их усилиями произведено продукции на сумму 142,2 млрд рублей, что составляет 42% от общего объема сельхозпроизводства в регионе.

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