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Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

bryansknovosti.ru

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После Нового года цены на яйца начнут понижаться. Руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ожидаются поставки яиц из Турции и Азербайджана, что поможет урегулировать ситуацию.

«Уже на этой неделе должны приехать к нам яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — сообщил Патрушев.

Он добавил, что зимой цены на яйца повышаются всегда и сейчас ценник на куриные яйца может продолжать расти, но при снижении сезонного фактора они начнут дешеветь.

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