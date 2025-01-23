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Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки

Ранее вокруг Садриевой разгорелся скандал

pixabay.com

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В центре занятости населения РТ прокомментировали слухи о том, что Джамиля Садриева якобы была трудоустроена в их ведомство. Руководитель организации Тимур Муллин заявил, что информация не соответствует действительности, и в штате центра никогда не числился сотрудник с таким именем.

Ранее вокруг Садриевой разгорелся скандал: её обвинили в публикации фальшивых историй для СМИ, признанных иноагентами. В своих статьях, которые она подписывала псевдонимом Асия Несоева, она затрагивала темы, связанные со СВО и другими актуальными вопросами. Позже девушка призналась, что намеренно выдумывала детали своих материалов, чтобы, по её словам, «потроллить».

Недавно появилась информация, что Садриева якобы была принята на должность инспектора в центр занятости. Тимур Муллин отметил, что их организация нанимает сотрудников только с необходимым уровнем образования, квалификацией и опытом работы, но Садриева никогда не работала в их структуре.

Муллин также напомнил, что в Казани больше не существует отдельного центра занятости. По информации «Бизнес Онлайн», ранее Садриева проявляла интерес к трудоустройству в Министерство обороны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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