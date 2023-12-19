«Булгарпиво» имеет иски на 406 млн рублей. Из-за такого долга налоговая РТ потребовала признать производителя банкротом.

Мэр Челнов Наиль Магдеев высказался против руководства «Булгарпиво» за неуплату налога. Градоначальник также вспомнил, что компания всегда была в списках должников и не уплачивали акцизы на пиво в 120 млн рублей.

«Насколько помню, всегда у «Булгарпива» вот эта сумма, 120 миллионов рублей, 9-й год я все это слышу», говорит мэр.

После сегодняшнего суда дело завершилось мировым соглашением. После выполнении условий дело о банкротстве будет закрыто.

Компания выплатила 26 млн и теперь им осталось погасить 380 млн рублей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректор компании Руслан Якушев. Выручка «Бургарпиво» за 2022 год превысила 1,4 млрд рублей, а убытки достигли 129,4 млн рублей.