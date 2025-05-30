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Челнинка приехала к маме и угодила на больничную койку после укуса змеи

Сначала женщина не придала случившемуся большог...

НЦРМБ

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48-летняя жительница Набережных Челнов Вероника приехала в Камские Поляны навестить свою мать и решила помочь на дачном участке. Во время прополки травы она почувствовала резкую боль в среднем пальце правой руки. Сначала подумала, что поцарапалась о колючее растение, но, сняв перчатку, заметила небольшую змею длиной около 15 см с коричневым окрасом. Соседка предположила, что это могла быть медянка. Об эттом рассказали в НЦРМБ.

Сначала женщина не придала случившемуся большого значения. Однако к ночи состояние ухудшилось: рука начала ломить, палец опух и перестал сгибаться. В два часа ночи ей пришлось вызвать скорую помощь.

Пострадавшую доставили в Нижнекамскую ЦРМБ, где ею занялся заведующий хирургическим отделением №2 Иван Валерьевич Петров. Вероника позже отметила высокий уровень профессионализма врачей и поблагодарила сотрудников отделения за быстро оказанную помощь и внимательное отношение.

Медики ввели пациентке противозмеиный препарат, предназначенный для нейтрализации яда гадюки, и начали комплексное лечение для предотвращения осложнений. В настоящее время её состояние стабильное, она находится под наблюдением специалистов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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