Челнинец сделал предложение руки и сердца у Баренцева моря

Челнинский блогер и заядлый организатор походов Руслан Киселёв решил сделать своей возлюбленной Дарье незабываемое предложение.

Этот волнующий момент произошел на живописном берегу Баренцева моря. Интересно, что история их знакомства началась с захватывающих прыжков со скалы, где Дарья первой предложила Руслану начать встречаться.

После пяти месяцев совместных приключений и романтики, Руслан задумал особую поездку на Крайний Север — именно там он планировал сделать свой важный шаг. И вот, когда волны моря нежно окутывали берега, он произнес долгожданные слова, и Дарья, полная счастья и восторга, ответила согласием, сообщает Челнинские известия.