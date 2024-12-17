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Челнинец натравил своего питбуля на прохожих и оказался в суде

В Набережных Челнах на скамье подсудимых оказал...

Катя Царева

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В Набережных Челнах на скамье подсудимых оказался владелец питбуля, который использовал своего пса как инструмент агрессии.

Инцидент разразился 21 февраля, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался со своим псом по улице. Внезапно его внимание привлек прохожий русской национальности, к которому он испытывал неприязнь.

Вместо того чтобы решить конфликт мирным путем, собаковод без колебаний натравил Амура на мужчину, провоцируя его оскорблениями. Однако это было не всё: во время нападения он еще и атаковал потерпевшего рукояткой от поводка, угрожая ему расправой. В результате, жертва получила легкие травмы и временные проблемы со здоровьем.

Но на этом история не закончилась — разгневанный челнинец решил повторить свои действия и снова приказал собаке напасть на другого прохожего, который также оказался жертвой укусов.

Суд рассмотрел случай и квалифицировал действия агрессивного хозяина питбуля по статьям 115 и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Признанный виновным мужчина выразил раскаяние и извинился перед потерпевшими, которые в свою очередь попросили прекратить уголовное дело в связи с примирением. В итоге суд вынес решение о назначении наказания в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства, сообщает Челнинские известия.

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