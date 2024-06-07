Челнинцев будут судить за организацию нелегального казино

В Набережных Челнах шесть человек организовали незаконный игорный бизнес. Они посуточно арендовали квартиры в разных районах города, чтобы не привлекать внимание полиции.



В казино было девять компьютеров и другое оборудование, а также своя база игроков. Участники группы отвечали за разные задачи: перевозку клиентов, охрану и сбор денег.



За несколько месяцев они заработали не менее 1,5 миллиона рублей.



Полиция и следователи провели операцию и задержали всех участников группы. Следственный комитет РТ собрал достаточно доказательств, и теперь дело передано в суд.