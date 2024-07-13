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· 16+ · Полина Сластникова

Бывшую чиновницу Минсельхозпрода обвинили во взятничестве

Женщина помогала бизнесменам в получении государственных субсидий на незаконных основаниях.

РБК Пермь

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Женщина помогала бизнесменам в получении государственных субсидий на незаконных основаниях.

Экс-чиновница в 2018 году за взятку в 25 тыс. помогла получить субсидию в 10 млн. «Племконзаводу "Казанский"» по поддельным документам.

А уже в 2019 году за 50 тысяч по той же схеме субсидию в 15 млн. руб. получил АНО «Конно-скаковой клуб "Динамо"».

Дело о коррупции передали в суд.

Ранее мы писали, что казанец утонул во время прогулки на яхте в клубе «Локомотив»

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