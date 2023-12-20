Бывший тренер «Рубина» Слуцкий возглавит «Шанхай»

Бывший главный тренер «Рубина» будет тренировать китайский «Шанхай Шэньхуа». Данные привел главный инсайдер Иван Карпов.

Сообщается, что Слуцкий проводил переговоры о подписании контракта с китайским футбольным клубом.

Кроме того, в Китай еще может поехать бывший помощник тренера «Халл Сити» и «Витесс» Олег Яровинский и Василий Березуцкий, который ранее тоже был ассистентом в «Витессе».

Напомним, что Слуцкий ранее тренировал сборную Россию по футболу и московский ЦСКА. Березуцкий входил в тренерский состав московского клуба.

Отметим, что вместе с ЦСКА Слуцкий три раза выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), забрал два Кубка России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).