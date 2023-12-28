Бывший игрок «Ак Барса» стал доверенным лицом Владимира Путина
Четверо жителей Татарстана, включая бывшего игрока хоккейного клуба "Ак Барс" Даниса Зарипова, стали доверенными лицами Президента Российской Федерации Владимира Путина. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии страны.
Кроме Зарипова, в список попали генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, основатель организации "Я смогу", помогающей людям с ограниченными возможностями, Марат Ильясов, и координатор республиканского движения "ЯРДМ Янш! Помощь рядом!", Ринат Фазылов.
Согласно информации Центральной избирательной комиссии, в список доверенных лиц Президента РФ в преддверии выборов на данный момент включены 346 человек. В него уже вошли также известные артисты Лариса Долина, Сергей Безруков, Владимир Машков, Никита Михалков, бывшая спортсменка Татьяна Навка, артист балета Николай Цискаридзе, режиссер Карен Шахназаров и так далее.