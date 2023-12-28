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· Артем Акчурин

Бывший игрок «Ак Барса» стал доверенным лицом Владимира Путина

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Четверо жителей Татарстана, включая бывшего игрока хоккейного клуба "Ак Барс" Даниса Зарипова, стали доверенными лицами Президента Российской Федерации Владимира Путина. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

Кроме Зарипова, в список попали генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, основатель организации "Я смогу", помогающей людям с ограниченными возможностями, Марат Ильясов, и координатор республиканского движения "ЯРДМ Янш! Помощь рядом!", Ринат Фазылов.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии, в список доверенных лиц Президента РФ в преддверии выборов на данный момент включены 346 человек. В него уже вошли также известные артисты Лариса Долина, Сергей Безруков, Владимир Машков, Никита Михалков, бывшая спортсменка Татьяна Навка, артист балета Николай Цискаридзе, режиссер Карен Шахназаров и так далее.

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