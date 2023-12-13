Бывший голкипер «Локомотива» заявил, что в детстве был «чушпаном»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной РФ по футболу Руслан Нигматуллин, поделился о своем детстве в Казани, ссылаясь кинокартину Крыжовникова - «Слово пацана».

Он заявил, что показанное в сериале, полностью соответствует тому, что происходило в те времена в Казани. В детстве он был чушпаном, из-за того, что носил длинные волосы и увлекался футболом.

Футболист добавил, что он очень сильно хотел покинуть столицу Татарстана, считая этот город самым ужасным местом того времени. Там был очень опасно перемещаться по улицам. Неоднократно у Нигматуллина крали кроссовки, как в одной из сцен сериала.

Нигматуллин отметил, что сейчас Казань один из самых красивых городов и он искренне рад, что городу удалось измениться.

Сериал «Слово пацана» показывает события, происходящие в Казани в 80-90-х годах, когда город был переполнен молодежными группировками.