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Бывшие начальник УФСИН по Татарстану и его зам окажутся в суде за коррупцию

Уголовное дело с обвинительным заключением пере...

pixabay.com

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В Татарстане перед судом предстанут бывший начальник исправительной колонии №5 и его заместитель. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

Следствие установило, что в 2022–2023 годах по указанию обвиняемых один из осужденных приобрел за собственный счёт строительные материалы на сумму не менее 785 тысяч рублей для ремонта колонии. Чтобы компенсировать эти траты, обвиняемые заставили предпринимателя, поставлявшего продукты в колонию, передавать осужденному часть прибыли.

Кроме того, выяснилось, что начальник колонии и его заместитель неоднократно получали взятки от осужденных. В качестве вознаграждения за покровительство и другие незаконные услуги им передавали мобильные телефоны и беспроводные наушники.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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