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Бывшего гендиректора казанского филиала «Газпрома» задержали за растраты при строительстве

Бывшего гендиректора казанского филиала «Газпрома» задержали за растраты при строительстве

mrg.tatar.ru

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Бывший гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков был задержан за незаконные траты при реализации строительства «Аммония» в Татарстане.

Отметим, что подозреваемый являлся председателем совета дирекции «Аммоний», который был запущен в 2015 году и оценивался в 1,4 млрд долларов.

Спустя пару лет он покинул занимаемую должность из-за проблем с долгом. Через год инвестиционно-венчурный фонд республики выкупил долю ООО «Татаммоний», консолидировав у себя большую часть доли компании. Остальное пришлось на долю ВЭБу.

Перед масштабным карантинном из-за Covid-19, долги и 100% акций компании перекупила группа компаний «Азот».

На сегодняшний день гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» является Айдар Тагиров.

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