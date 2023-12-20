Бывшего гендиректора казанского филиала «Газпрома» задержали за растраты при строительстве

Бывший гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков был задержан за незаконные траты при реализации строительства «Аммония» в Татарстане.

Отметим, что подозреваемый являлся председателем совета дирекции «Аммоний», который был запущен в 2015 году и оценивался в 1,4 млрд долларов.

Спустя пару лет он покинул занимаемую должность из-за проблем с долгом. Через год инвестиционно-венчурный фонд республики выкупил долю ООО «Татаммоний», консолидировав у себя большую часть доли компании. Остальное пришлось на долю ВЭБу.



Перед масштабным карантинном из-за Covid-19, долги и 100% акций компании перекупила группа компаний «Азот».

На сегодняшний день гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» является Айдар Тагиров.