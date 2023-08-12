Будет лететь на волнах: в Казани спустили на воду модернизированный «Метеор-2020»

Модернизированный теплоход «Метеор-2020» вышел в первый рейс в Казани

В Казани из речпорта впервые отправилось в рейс модернизированный теплоход «Метеор-2020».

Судно будет курсировать по двум направлениям — в Свияжск и Болгар. Билеты для покупки уже доступны.

Пассажирские теплоходы на подводных крыльях «Метеор-2020» производит СК «Ак Барс» совместно с группой компаний «Си Тех». Судно может перевозить до 122 пассажиров, есть места для людей с ограниченными возможностями.

Теплоход способен развивать скорость до 75 км/ч.