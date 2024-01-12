Ботанический сад КФУ планируют включить в список к особо охраняемых территорий

Ботанический сад КФУ на пути к получению статуса особо охраняемой территории.

На данный момент проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, и успешное завершение этого процесса приведет к присвоению значимого статуса ботаническому саду университета.

В Татарстане всего 194 объекта, которые имеют этот статус. Среди них - река Казанка, кедровый парк, казанский дендрарий и Русско-Немецкая Швейцария.

Напомним, что астрономическая обсерватория КФУ была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.