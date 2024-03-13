Больным сахарным диабетом в Татарстане помогут за 148 млн рублей

В рамках решения правительства Татарстана на борьбу с сахарным диабетом будет выделено 148,4 млн рублей. Информациям об этом была размещена в официальном постановлении.



Программа будет реализована в рамках одного этапа до 2025 года, с основным финансированием запланированным на текущий год. Большая часть средств — 89 млн рублей, будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся сумма будет распределена из республиканского бюджета.



Целью программы является своевременное выявление и лечение сахарного диабета с целью предотвращения осложнений, которые могут привести к инвалидности. Планируется подготовка специалистов и мобилизация эндокринологов в медицинские учреждения.Средства также будут направлены на обновление технической базы, изменения в системе первичной помощи, сбор актуальных данных и другие мероприятия. По итогам программы ожидается увеличение доли пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов до 57,6%, а показатели по ампутациям планируется снизить до 42,5%.