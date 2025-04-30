Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Более 30 тысяч татарстанцев вакцинировались от кори

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане стартовала масштабная кампания по вакцинации от кори. На пресс-конференции об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По её словам, в период подчищающей иммунизации планируется привить 31,2 тысячи жителей республики.

Причина — большое число людей, которые либо не имеют полного прививочного комплекса, либо вовсе не вакцинированы. Прививка проводится бесплатно, и уже 10,5 тысячи татарстанцев воспользовались возможностью защититься от опасного заболевания.

Также в регионе завершается эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Как отметила Авдонина, на 16-й неделе заболеваемость снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей и была на 31% ниже эпидемического порога.

Медики призывают не упускать шанс пройти иммунизацию и напомнили, что корь остаётся высококонтагиозным заболеванием, особенно опасным для непривитых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

день назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки

как вывести грибок на дереве

Не у нас

23 часа назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Интересное в Казани

2 дня назад

Уволили без причины? Не выдали зарплату? Юрист из Казани рассказывает, как защитить свои права

перенос дома на другое место цена в Москве

Лонгриды

18 часов назад

Электросамокаты в Казани: Страховка, ограничения и борьба с авариями в 2025 году

Не у нас

23 часа назад

В затопленной церкви в Турции началось исследование гробницы Николая Чудотворца

Не у нас

4 часа назад

Ученые нашли документ, указывающие на второе чудо Иисуса Христа

Не у нас

19 часов назад

Из-за таяния льдов уровень мирового океана может увеличиться на 19 метров

Не у нас

день назад

Песков прокомментировал заявления Зеленского о боях под Курском
Лонгриды
4 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

3 минуты назад

PNAS: Земля замерзла на 4 миллиона лет 640 миллионов лет назад

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

Не у нас

8 минут назад

Первые сумки из кожи динозавра начнут продавать в 2025 году

Новости Татарстана

43 минуты назад

Более 30 тысяч татарстанцев вакцинировались от кори
В Казани предложили повысить выплаты мэру и чин...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани предложили повысить выплаты мэру и чиновникам с 1 мая

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане семьи пострадавших от собак детей получат компенсации

Новости Казани

4 часа назад

В Казани жителей напугал звук сирены

Не у нас

4 часа назад

Ученые заявили, что Африка и Южная Америка могли быть другой формы
Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу дл...
Интересное в Казани
4 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране