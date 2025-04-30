Более 30 тысяч татарстанцев вакцинировались от кори

В Татарстане стартовала масштабная кампания по вакцинации от кори. На пресс-конференции об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По её словам, в период подчищающей иммунизации планируется привить 31,2 тысячи жителей республики.

Причина — большое число людей, которые либо не имеют полного прививочного комплекса, либо вовсе не вакцинированы. Прививка проводится бесплатно, и уже 10,5 тысячи татарстанцев воспользовались возможностью защититься от опасного заболевания.

Также в регионе завершается эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Как отметила Авдонина, на 16-й неделе заболеваемость снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей и была на 31% ниже эпидемического порога.

Медики призывают не упускать шанс пройти иммунизацию и напомнили, что корь остаётся высококонтагиозным заболеванием, особенно опасным для непривитых.