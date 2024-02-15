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Более 24 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью оформили жители c помощью Волго-Вятского банка Сбербанка

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В 2023 году более 24 тысяч сделок с жильем без ипотеки оформили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка* с помощью электронной регистрации и безопасных расчётов.

Неипотечные сделки — это сделки с недвижимостью, когда клиенты покупают жилье за собственные средства, не оформляя ипотеку. Такими сделками воспользовались:

  • в Республике Татарстан – 5,5 тысяч жителей

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Покупка квартиры - одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Важно, чтобы этот процесс проходил максимально комфортно и безопасно. Поэтому Сбер взял на себя задачу помогать клиентам в проведении любой сделки с недвижимостью, как с ипотекой банка, так и за собственные средства».

Сервис «Сделка под ключ» или «Регистрация и расчеты» позволяют ускорить покупку жилья за наличный расчет. В первом случае клиент получает максимальную скорость, комфорт и безопасность: проверка правоустанавливающих документов и подготовка договора, проведение сделки и направление на регистрацию, обеспечение безопасных расчетов после перехода права собственности. В качестве дополнительной гарантии сертификат на возмещение стоимости недвижимости.

Во втором случае клиент получает помощь в быстрой регистрации и расчетах. Необходимо один раз приехать с документами на сделку, а остальное – проверку и оформление документов, взаимодействие с Росреестром и другими участниками сделки – банк берет на себя. При использовании сервиса безопасных расчетов сумма сделки зачисляется на специальный безопасный счет и переходит продавцу только после регистрации права перехода собственности.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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