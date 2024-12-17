Бойцам СВО и их семьям из Татарстана списали кредитов на 8 млн рублей
Катя Царева
В Татарстане с 1 декабря текущего года был реализован новый закон, который позволил списать кредитные долги на общую сумму 8 миллионов рублей.
Благодаря этому шагу 20 военнослужащих и 3 их жены смогли избавиться от исполнительных производств в их отношении.
Как сообщил Анвар Закиров, глава Управления судебных приставов РТ, в результате действия нового законодательства было прекращено 49 исполнительных производств по кредитам, что стало настоящим подарком для тех, кто служит или уже служил в рядах армии. Законом предусмотрено списание долгов по кредитам для участников СВО, а также для тех, кто подписал контракт до 1 декабря 2024 года.
Помимо этого, Закиров отметил, что в республике имеется более 3 тысяч крупных должников с долгами от 1 миллиона рублей. В отношении них возбуждено свыше 20 тысяч исполнительных производств, что подчеркивает актуальность и важность нового закона для многих семей, сообщает РБК.
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