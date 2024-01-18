Бойца СВО из Заинска наградили медалью «За отвагу» по указу Президента

В ДК «Энергетик» был награжден участник СВО из Заинска Сергей Скибин. Ему была вручена медаль «За отвагу», за заслуги перед отчеством по указу Президента РФ.

Награждения проводил глава Заинского района Разиф Каримов.

Жена военнослужащего рассказала о его героическом поступке. Мужчина спас своего боевого товарища и получил ранения ноги. Он много раз оказывал помощь в выносе раненых и убитых солдат. При этом сам герой не считает свои поступки чем то особенным, заявляя, что выполнял свой долг.

Ранее, Владимир Путин наградил бойца СВО из Татарстана.