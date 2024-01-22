Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Боец ММА обратился с трогательной просьбой к МакSим

Боец ММА обратился с трогательной просьбой к МакSим

rbc.ru

Подписаться в Telegram

Боец ММА в тяжелом весе Вячеслав Скотников обратился к уроженке из Казани и певице МакSим. Он попросил у нее разрешение на использование ее самой известной песни «Знаешь ли ты» при выходе на бой. Также он предложил ей спеть на ринге, выражая искреннюю любовь ее творчеству.

Певица выложила его обращение в социальной сети. Однако видео у ее фанатов вызвало неоднозначную реакцию. Часть поклонников растрогались просьбой бойца, а другие посчитали, что подобное может испортить репутацию артистки.

Напомним, певица МакSим родилась в Казани в 1983 году.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

защита на вентиляцию и канализацию в ванной комнате от насекомых заказать в москве

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

Интересное в Казани

3 дня назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии

установка снпч на принтер в Москве

Новости Татарстана

6 часов назад

Метшин заявил, что невозможно быстро устранить последствия непогоды

Новости Татарстана

день назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Новости Татарстана

13 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

день назад

В РТ молодежь помогает бороться со снегом

Новости Татарстана

час назад

Боец ММА обратился с трогательной просьбой к МакSим
Лонгриды
3 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

час назад

Боец ММА обратился с трогательной просьбой к МакSим

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В 2023 году в Татарстане зафиксировано 49 отравлений угарным газом

Новости Татарстана

2 часа назад

«Рубин» одержал победу над сербской командой на сборах в Турции
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
5 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

3 часа назад

В казанском метро сломались поезда, люди не могут уехать домой

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани выросли зарплаты у строителей

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
6 дней назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани