Боец ММА обратился с трогательной просьбой к МакSим

Боец ММА в тяжелом весе Вячеслав Скотников обратился к уроженке из Казани и певице МакSим. Он попросил у нее разрешение на использование ее самой известной песни «Знаешь ли ты» при выходе на бой. Также он предложил ей спеть на ринге, выражая искреннюю любовь ее творчеству.

Певица выложила его обращение в социальной сети. Однако видео у ее фанатов вызвало неоднозначную реакцию. Часть поклонников растрогались просьбой бойца, а другие посчитали, что подобное может испортить репутацию артистки.

Напомним, певица МакSим родилась в Казани в 1983 году.