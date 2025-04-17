БO: Шавалиев покидает пост главврача РКБ Татарстана
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Рафаэль Шавалиев, возглавлявший Республиканскую клиническую больницу с 2018 года, уходит со своей должности. Об этом сообщает БИЗНЕС Online, ссылаясь на собственные источники. Официальное заявление о кадровом решении может появиться в ближайшие часы.
Как отмечает издание, Шавалиев рассматривается в качестве кандидата на руководство одним из профильных департаментов Минздрава России. Речь идёт о подразделении, курирующем детскую медицину, акушерство и вопросы общественного здоровья. Кто станет его преемником в РКБ — пока неизвестно.
Рафаэль Шавалиев — доктор медицинских наук, обладатель звания заслуженного врача Татарстана с 2013 года и лауреат республиканской премии в области науки и технологий. Он родился 12 мая 1974 года в селе Поисево Актанышского района. Медицинское образование получил в КГМУ, где также прошёл интернатуру по общей и неотложной хирургии. Начинал профессиональный путь в Менделеевской ЦРБ, работая хирургом.
С 2000 по 2002 год обучался в клинической ординатуре по онкологии, а затем семь лет проработал онкологом в казанском онкодиспансере. В 2007 году перешёл на административную работу, заняв пост управляющего делами Минздрава РТ. Позже руководил госпиталем для ветеранов войн. С 2010 по 2018 годы возглавлял Детскую республиканскую клиническую больницу, после чего был назначен главным врачом РКБ.
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