Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

На совещании в здании правительства Татарстана Арина Петрова, руководитель департамента по развитию городской среды Фонда «Институт развития городов РТ», доложила о ходе выполнения республиканской программы «Наш двор».

Она подчеркнула, что выполнение дорожных работ составляет 75%, освещение дворов достигнуто на уровне 71%, а установка оборудования завершена лишь на 46%. Специалисты планируют завершить благоустройство 800 дворов к концу августа, в то время как работы на 33 дворах продлятся до сентября.

Также Петрова поделилась информацией о подготовительных действиях для программы «Наш двор», запланированной на 2025 год. В рамках этой подготовки было представлено на проверку 159 схем дворов из 200 объектов, отобранных для первоочередного благоустройства, как сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Ранее было отмечено, что в дворе дома на улице Кулахметова, 18, который был построен в 1978 году, отсутствуют скамейки, мусорные контейнеры и ограждения для зеленых насаждений. Местные жители стараются подключить этот двор к программе «Наш двор», однако пока безрезультатно.

Проблема с двором на улице Кулахметова служит примером недостаточной координации между местными властями и жителями. Петрова пообещала, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение, и подчеркнула, что каждый двор по своему уникален и требует индивидуального подхода в процессе благоустройства. Работы по улучшению качества городской среды станут приоритетом в планах Фонда и дальше.