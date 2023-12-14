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Благодаря сериалу «Слово пацана» группа «Мираж» снова в тренде

Благодаря сериалу «Слово пацана» группа «Мираж» снова в тренде

kino-teatr.ru

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Выход сериала «Слово пацана» позволил для группы «Мираж» прочувствовать вторую волну популярности. Песни советской группы сопровождают сюжетные события на протяжении всего сериала.

Исполнители группы дали комментарий по поводу «Слова пацана» и новой череды популярности.

Музыканты отметили, что получают большое количество обращений со стороны молодежи, с благодарностью к сериалу, который позволил открыть для себя много новой и хорошей музыки. Хитмейкеры прошлого очень рады такому повороту событий.

Набравший огромную популярность, сериал «Слово пацана» рассказывает о 80-90-х Казани, когда город был заполонен молодежными группировками.

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