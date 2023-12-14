Благодаря сериалу «Слово пацана» группа «Мираж» снова в тренде

Выход сериала «Слово пацана» позволил для группы «Мираж» прочувствовать вторую волну популярности. Песни советской группы сопровождают сюжетные события на протяжении всего сериала.

Исполнители группы дали комментарий по поводу «Слова пацана» и новой череды популярности.

Музыканты отметили, что получают большое количество обращений со стороны молодежи, с благодарностью к сериалу, который позволил открыть для себя много новой и хорошей музыки. Хитмейкеры прошлого очень рады такому повороту событий.

Набравший огромную популярность, сериал «Слово пацана» рассказывает о 80-90-х Казани, когда город был заполонен молодежными группировками.