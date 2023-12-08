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· Артем Акчурин

Бизнесмены, пострадавшие при пожаре, «Гараж-500» смогут получить до 5 млн рублей под 1% годовых

Бизнесмены, пострадавшие при пожаре, «Гараж-500» смогут получить до 5 млн рублей под 1% годовых

chelny-izvest.ru

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Арендаторы, у которых пострадало имущество при пожаре на территории авторынка в Набережных Челнах смогут получить до 5 млн рублей под 1% годовых. Кроме того, предприниматели временно смогут арендовать помещения в ТЦ города по сниженной стоимости. Некоторые из ТЦ реализуют арендные каникулы для бизнесменов.

Для быстродействия и эффективности решения возникших проблемы у предпринимателей в город прибыли министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и помощник раиса РТ Фарид Абдулганиев. Данные приводит пресс-служба исполкома города.

Напомним, что 2 декабря произошел
Масштабный пожар на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах оставил без работы множество арендаторов.

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