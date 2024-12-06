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Бизнесмены из Татарстана получили 800 млн рублей финподдержки в цифровом виде

С начала текущего года предприниматели Татарста...

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С 2024 года бизнесмены Татарстана получили около 800 миллионов рублей в рамках государственной программы «Малое и среднее предпринимательство».

По информации Министерства финансов Республики Татарстан, общая сумма поддержки по всей стране составила более 15,7 миллиарда рублей. С октября 2023 года предприниматели могут подавать заявки на получение микрозаймов через сервис «Подбор и получение микрофинансирования».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что почти 6,1 тысячи компаний из 82 регионов получили поддержку в виде микрофинансирования через специальный сервис платформы. Среди них 1,2 тысячи — это начинающие предприниматели. Он также отметил, что в среднем ежедневно поступает 56 заявок, а общая сумма заключённых договоров превышает 68 миллионов рублей.

По итогам одиннадцати месяцев средний размер микрозайма составил 2,4 миллиона рублей, срок кредитования — 2,6 года, а средневзвешенная ставка — 7,4%, что в 3-4 раза ниже банковских ставок. Около 64% микрозаймов направлено на пополнение оборотных средств, 31% — на инвестиции, 5% — на другие цели.

Сервис пользуется популярностью среди предпринимателей в сфере торговли (26%), услуг (24%) и производства (18%).

Наибольший объём микрокредитования через онлайн-сервис МСП.РФ был зафиксирован в Краснодарском крае (926 миллионов рублей), Удмуртской Республике (915 миллионов рублей), Иркутской области (868 миллионов рублей), а также в Республиках Крым и Татарстан (791 миллион рублей и 769 миллионов рублей соответственно).

Предприниматели часто используют привлечённые средства для развития своего бизнеса. Например, в июне 2024 года начинающая предпринимательница из Татарстана Аида Хатыпова получила через сервис МСП.РФ микрозаём в размере 5 миллионов рублей с процентной ставкой 4,5%. Эти средства были направлены на открытие пекарни по франшизе «Жар Свежар».

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