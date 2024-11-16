Бизнесмена из Татарстана подозревают в сокрытии налогов на 26 миллионов рублей

В Татарстане ведется расследование в отношении директора ООО «Вентастрой», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

В течение двух лет предприниматель предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения о несуществующих сделках с девятью контрагентами. Кроме того, он не уплатил НДС и налог на прибыль организаций, в результате чего общая сумма недоимок превысила 26 миллионов рублей.

Мошеннические действия бизнесмена были выявлены в результате следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и других действий Следственного комитета Республики Татарстан, которые проводились в сотрудничестве с региональными подразделениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Министерства внутренних дел и Федеральной налоговой службы.