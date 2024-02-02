Билеты на финал одного из турниров «Игр будущего» раскупили за 5 минут

Все доступные билеты на финал и полуфиналы турнира «Игр Будущего» по Dota 2 были раскуплены за 5 минут после запуска продаж. Сообщает пресс-служба турнира в Казани.

Также билеты быстро были раскуплены среди других дисциплин – MLBB, CS2, «Мир танков» и Standoff2. Больше четверти билетов были выкуплены казанцами.

Напомним, что международные соревнования будут проводиться в Казани с 21 февраля по 3 марта. Состязания по Dota 2 пройдут с 19 по 25 февраля, в которых будут участвовать 16 команд из России, Китая, Перу, Ирана и Филиппин.

Напомним, что из Самары в Казань будет запущен прямой поезд.