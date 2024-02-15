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билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России

билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России

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В билайне начинаются продажи одних из самых ожидаемых смартфонов года — Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24. По словам производителя, эти устройства открывают новую страницу в развитии мобильных технологий, предлагая пользователям уникальные возможности искусственного интеллекта и устанавливая новый стандарт качества съемки.

В числе инновационных ИИ-функций — «Синхронный перевод», позволяющий в реальном времени переводить разговоры и тексты, облегчая общение на разных языках. Функция «Обвести и найти» представляет собой новый способ взаимодействия с поиском, позволяя пользователям искать информацию об объектах, просто обведя их на экране своего смартфона. А ассистент для «Заметок» с Galaxy AI автоматически создает сводки ваших записей, делая организацию информации более удобной и интуитивной. Подробнее об этой и всех остальных функциях Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, их использовании и ограничениях вы можете узнать на сайте производителя.

По случаю старта продаж билайн предлагает своим клиентам специальную акцию: 10 000 бонусных рублей на счет мобильного телефона при покупке любой модели из линейки Galaxy S24. Новинки также доступны в трейд-ин и рассрочку 0-0-24 для покупок в розничных точках продаж.

Акция с бонусными рублями на счет телефона в билайне будет действовать до 31 марта 2024 года. Покупатели могут ознакомиться с подробностями предложения и приобрести новинки в интернет-магазине и офисах продаж билайна.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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