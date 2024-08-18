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Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей

Правительство Татарстана рассматривает возможно...

ukhtagrad.ru

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Правительство Татарстана рассматривает возможность увеличения штрафов для безбилетников.

Мы надеемся, что к концу года размер штрафа достигнет 2 500 рублей, – отметил Алексей Варин, заместитель генерального директора «Метроэлектротранса».

В настоящее время за проезд без билета на автомобильном и городском электрическом транспорте в Казани можно получить штраф в размере 300 рублей. По словам Варина, большинство безбилетных пассажиров – это люди экономически активного возраста, в диапазоне от 26 до 35 лет.

Алексей Варин также подчеркнул, что увеличение штрафов направлено не только на пополнение бюджета, но и на формирование у граждан культуры использования общественного транспорта. Кроме того, в Татарстане обсуждают возможность внедрения дополнительных мер по борьбе с безбилетниками, таких, как установка новых систем контроля и улучшение работы инспекторов.

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