Beyond выиграла турнир по «Миру танков» на «Играх будущего»

25 февраля в столице РТ, в ИТ-парк им. Башира Рамеева, прошла финальная встреча и матч за третье место в дисциплине «Мир танков» на «Играх будущего». Со счетом 7:1 чемпионом стала отечественная команда Beyond.

Ребята начали матч с хорошим отрывом - 3:0, но на четвертой карте уступили оппонентам – команде ENEMY – 3:1. Тем не менее Enemy смогли одержать только одну победу.

Для победы в финале команде Beyond было необходимо одержать 7 побед на картах Химмельсдорф, Прохоровка, Ласвилль, Мурованка, Рудники, Утес, Песчаная река, Руинберг и Затерянный город.

Также был определен самый результативный игрок – Дмитрий Кулаков, выступавший под ником Diffynder.



Тройку лидеров замкнула команда SOLNCE, обыгравшая WhoCares.