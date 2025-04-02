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Беглого экс-начальника ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана оставили в СИЗО

После поимки его доставили обратно в Казань

pixabay.com

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Суд в Татарстане отклонил апелляцию бывшего руководителя ГИБДД по Бавлинскому району Азата Мухаметшина, который просил отпустить его из СИЗО. Сейчас он находится под стражей в рамках расследования уголовного дела, возбужденного сразу по 3 статьям.

По версии следствия, Мухаметшин помог знакомому оформить задним числом фиктивное ДТП, чтобы тот смог получить страховую выплату. После раскрытия схемы и возбуждения дела экс-сотрудник признался в содеянном. Ему сначала назначили домашний арест, но позже он попытался сбежать — отправился на СВО, где его задержали.

После поимки его доставили обратно в Казань, и Советский районный суд города принял решение заключить его под стражу. Именно это решение он попытался обжаловать, но суд высшей инстанции не удовлетворил его просьбу, пишет «БИЗНЕС Online».

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