Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Батков рассказал, почему бурого медведя больше нет в Красной книге Татарстана

При этом около 70% животных остаются зимовать в...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В 2024 году бурого медведя исключили из Красной книги Татарстана. Как сообщил председатель Госкомитета республики по биоресурсам Фёдор Батков, за последние десять лет численность этих животных увеличилась втрое, достигнув 97 особей.

Бурые медведи находились под охраной с момента учреждения Красной книги РТ в 1955 году. Однако сейчас их популяция стабилизировалась, и они стали охотничьим ресурсом. Больше всего медведей обитает в Агрызском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Зеленодольском районах. При этом около 70% животных остаются зимовать в республике.

Увеличение популяции связано с общим ростом численности медведей по всей России. Животные осваивают новые территории, а интерес охотников к ним значительно снизился.

Также напомним, что 5 января в Татарстане завершился сезон охоты на боровую дичь. Охотникам необходимо своевременно предоставить отчёты о добыче, иначе им могут запретить охоту на любые виды дичи в течение года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

4 часа назад

ДТП в Казани: как избежать юридических ошибок и защитить свои права

кого боятся клопы

Не у нас

день назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Не у нас

день назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

услуга трезвый водитель стоимость в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

день назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

день назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США
Лонгриды
18 часов назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Не у нас

7 минут назад

Беспилотник ВСУ упал на машину в Воронежской области, водитель ранен

Интересное в Казани

5 часов назад

Когда любовь не спасает: почему семейные конфликты все чаще решают через юристов

Новости Татарстана

час назад

Батков рассказал, почему бурого медведя больше нет в Красной книге Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане автоинспекторы помогли беременной женщине
Суд признал законным пожизненный срок казанском...
Новости Казани
4 часа назад

Суд признал законным пожизненный срок казанскому стрелку

Новости Казани

2 часа назад

Прокуратура контролируют установление всех обстоятельств нападения на казанца

Новости Казани

4 часа назад

В Казани судят женщину, которая, предварительно, убила сына ножом

Не у нас

5 часов назад

13-летнюю девочку похитили после уроков в Тюменской области
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
7 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков