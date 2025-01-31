Батков рассказал, почему бурого медведя больше нет в Красной книге Татарстана

В 2024 году бурого медведя исключили из Красной книги Татарстана. Как сообщил председатель Госкомитета республики по биоресурсам Фёдор Батков, за последние десять лет численность этих животных увеличилась втрое, достигнув 97 особей.

Бурые медведи находились под охраной с момента учреждения Красной книги РТ в 1955 году. Однако сейчас их популяция стабилизировалась, и они стали охотничьим ресурсом. Больше всего медведей обитает в Агрызском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Зеленодольском районах. При этом около 70% животных остаются зимовать в республике.

Увеличение популяции связано с общим ростом численности медведей по всей России. Животные осваивают новые территории, а интерес охотников к ним значительно снизился.

Также напомним, что 5 января в Татарстане завершился сезон охоты на боровую дичь. Охотникам необходимо своевременно предоставить отчёты о добыче, иначе им могут запретить охоту на любые виды дичи в течение года.